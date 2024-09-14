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Байден самонадеянно заявил, что не думает много о Путине

Байден самонадеянно заявил, что не думает много о Путине

Президент США Джо Байден отреагировал на слова русского лидера Владимира Путина о том, что решение позволить ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России принесет негативные последствия.

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Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Не хочет, гад, один подыхать, хочет утянуть за собой всю Америку, а то и весь мир.
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15 час.

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