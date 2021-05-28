8 важных новостей: ни «Стены», ни денег

Нет денег – нет рва. Первый заместитель главы ФСБ России, руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов сообщил, что Украина, оказывается, давно перестала копать свой знаменитый ров на границе с Россией, также, впрочем, как и строить стену.