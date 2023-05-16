Экс-сотрудники ИМТК раскрыли схему "отмывания" начальством денег

Российский университет транспорта Бывшие сотрудники Института международных транспортных коммуникаций (ИМТК), являющегося частью Российского университета транспорта (МИИТ), рассказали РЕН ТВ, как именно руководство вуза "отмывало" бюджетные деньги.
Российский университет транспорта Бывшие сотрудники Института международных транспортных коммуникаций (ИМТК), являющегося частью Российского университета транспорта (МИИТ), рассказали РЕН ТВ, как именно руководство вуза "отмывало" бюджетные деньги.
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