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Пушилин: войска России планомерно продвигаются практически по всей линии фронта

Пушилин: войска России планомерно продвигаются практически по всей линии фронта

Войска РФ планомерно продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения. Соответствующее заявление сделал в эфире телевизионного канала «Россия 24» руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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