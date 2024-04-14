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ВСУ потеряли 60 военнослужащих в боях неподалёку от Белгородской области

ВСУ потеряли 60 военнослужащих в боях неподалёку от Белгородской области

Минобороны заявило о поражении украинских боевиков, стоящих на белгородском направленииПодразделения ВСУ потеряли порядка 60 человек, а также четыре автомобиля и 155-мм американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin.

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