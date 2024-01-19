СЦКК: украинские войска открыли огонь из РСЗО по Горловке

Украинские войска открыли огонь из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Горловке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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