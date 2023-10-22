Bild: рейтинг правящей в ФРГ коалиции упал до самого низкого уровня

Рейтинг популярности правящей в ФРГ коалиции (Социал-демократическая партия Германии — СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия — СвДП, либералы) упал до самого низкого после выборов в Бундестаг (2021 год) уровня, пишет газета Bild am Sonntag, ссылаясь на данные опроса социологического института Insa.