Bild: рейтинг правящей в ФРГ коалиции упал до самого низкого уровня

Рейтинг популярности правящей в ФРГ коалиции (Социал-демократическая партия Германии — СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия — СвДП, либералы) упал до самого низкого после выборов в Бундестаг (2021 год) уровня, пишет газета Bild am Sonntag, ссылаясь на данные опроса социологического института Insa.
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