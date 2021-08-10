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Россия - одна из самых толерантных стран Европы (по мнению американских социологов)

Россия - одна из самых толерантных стран Европы (по мнению американских социологов)

Urpguide Россия - одна из самых толерантных стран Европы в части отношения к мусульманам.

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Алексей Плескач
Толерантная?!? В отличие от западных стран, мусульмане для России - свои, а мусульманство - традионно! Вот и вся эта самая "толерантность". Это К ТУРКАМ Османской Империи - Оттоманской Порты - так было и всё из-за именно османского отношения к немусульманам! ВСЕМ немусульманам! И - именно османского такового вот отношения! Вот и всё.
Алексей Плескач
И ещё. У нас, в России, к нормальным людям всегда относятся хорошо. Всех считают априори - нормальными, пока те - не докажут обратного. Как и должен поступать всякий цивилизованный и порядочный человек! А предубеждения... Это всё - от политических игр. На разном уровне и - всяких. Коих - хватает в Восточной Европе. По понятным причинам - их лимитрофии прежде всего!

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