Помощь киевскому режиму со стороны Соединенных Штатов приближает новую мировую войну. С таким заявлением во время общения с журналистом Стивеном Гарднером выступил кандидат на пост президента США Вивек Рамасвами.
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