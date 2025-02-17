В Мюнхен со своим самоваром: США решили помочь ультраправым накануне выборов в бундестаг

На Мюнхенской конференции по безопасности в Европе много шума наделало не только выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса, но и его встреча с лидером ультраправой партии «Альтернатива для Германии», считающейся до этого изгоем.
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