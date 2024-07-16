Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов после перевода под домашний арест поблагодарил журналистов за поддержку, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
Экс-командующий 58-й армией Попов поблагодарил журналистов за поддержку
Комментарии
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Galina Bobryasheva
Вчера в ютубе смотрела эту новость, народ ликует от радости. Ну, не могут они нас обмануть, как бы не тужились! Здоровья, успехов, окончательной победы нашему генералу Попову! Ворам из МО и их подельникам несмываемый позор на веки вечные!
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18 час.
ninikooo Митусова
Победы боевому генералу И.Попову, его бойцы заждались на СВО! Позор паркетным генералам и тем, кто верит их доносам!!!
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16 час.
GK
Gennadiy Kozyrev
Генералу Попову -СВОБОДУ!!! А тех, кто мутит воду - к ответу!
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15 час.
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