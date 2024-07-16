Экс-командующий 58-й армией Попов поблагодарил журналистов за поддержку

Galina Bobryasheva

Вчера в ютубе смотрела эту новость, народ ликует от радости. Ну, не могут они нас обмануть, как бы не тужились! Здоровья, успехов, окончательной победы нашему генералу Попову! Ворам из МО и их подельникам несмываемый позор на веки вечные!