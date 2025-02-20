Трамп-младший предложил Киеву попробовать выиграть конфликт без денег США

Eduard Да и Россия вмешалась,но как и Западные страны туда влехли.Мы нто лехли к себе!

Eduard Лучше бы сейчас ковидбыл,чем бту чушь наблюдать,как Западный мир взялся поставлять оружие странедгде был переворот и сотни других преступлений!