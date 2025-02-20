Дональд Трамп-младший в социальной сети X* предложил украинскому политику Владимиру Зеленскому попробовать самостоятельно, без финансирования со стороны США, выиграть конфликт.
Трамп-младший предложил Киеву попробовать выиграть конфликт без денег США
Комментарии
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Eduard
Да и Россия вмешалась,но как и Западные страны туда влехли.Мы нто лехли к себе!
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22 час.
Eduard
Лучше бы сейчас ковидбыл,чем бту чушь наблюдать,как Западный мир взялся поставлять оружие странедгде был переворот и сотни других преступлений!
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22 час.
Вадим Лебедев
Эдвард - я вас видел в лучшей форме!Столько очепяток в трёх постах... не ожидал...Вы что пьёте-то? Я медовуху... - а вы?...
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19 час.
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