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Аргументы и Факты

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    Вы со своим укропским государством достали всех! Устроили там переворот и прбоище,а теперь нагло денег ждут.Идите кал...Начальник штаба «...

Трамп-младший предложил Киеву попробовать выиграть конфликт без денег США

Трамп-младший предложил Киеву попробовать выиграть конфликт без денег США

Дональд Трамп-младший в социальной сети X* предложил украинскому политику Владимиру Зеленскому попробовать самостоятельно, без финансирования со стороны США, выиграть конфликт.

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Комментарии
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Eduard
Да и Россия вмешалась,но как и Западные страны туда влехли.Мы нто лехли к себе!
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22 час.
Eduard
Лучше бы сейчас ковидбыл,чем бту чушь наблюдать,как Западный мир взялся поставлять оружие странедгде был переворот и сотни других преступлений!
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22 час.
Вадим Лебедев
Эдвард - я вас видел в лучшей форме!Столько очепяток в трёх постах...  не ожидал...Вы что пьёте-то?  Я медовуху... - а вы?...
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19 час.
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