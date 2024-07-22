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Медведчук объяснил природу украинского неонацизма

Медведчук объяснил природу украинского неонацизма

Неонацизм от природы не свойственен украинцам, однако появлению этой идеологии в стране способствовала работа высшего политического руководства, которое действует не в интересах народа, написал в своей эксклюзивной статье для «Известий» председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

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