На Украине допустили возможность демобилизации при создании правовой базы

Секретарь СНБО киевского режима Алексей Данилов указал на тот факт, что на территории государства возможно будет провести демобилизационные мероприятия, но ради подобных действий следует завершить формирование правовых оснований.
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