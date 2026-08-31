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Журнал «Профиль»

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Метро придет в Куркино

Метро придет в Куркино

Решено продлить Таганско-Краснопресненскую линию метро в Куркино, заявил 31 августа 2026 года мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с учителями и учащимися новой школы в этом районе.

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