Дезертиры из 123-й бригады ВСУ вышли на митинг в Николаевской области

Дезертиры из 123-й бригады территориальной обороны ВСУ, которая самовольно покинула линию фронта в Донбассе, вышли на митинг в Николаевской области с требованием обратить внимание на проблемы украинской армии.
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