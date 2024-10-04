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Дезертиры из 123-й бригады ВСУ вышли на митинг в Николаевской области

Дезертиры из 123-й бригады ВСУ вышли на митинг в Николаевской области

Дезертиры из 123-й бригады территориальной обороны ВСУ, которая самовольно покинула линию фронта в Донбассе, вышли на митинг в Николаевской области с требованием обратить внимание на проблемы украинской армии.

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