Путин подвел итоги саммита ШОС в Бишкеке и заявил о наращивании темпов наступления ВС РФ

МОСКВА, 2 сентября, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин провел большую пресс-конференцию по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии, где сделал ряд резонансных заявлений о наступлении ВС РФ, переговорах с Украиной и ответах на удары по энергообъектам.