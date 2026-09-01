Путин подвел итоги саммита ШОС в Бишкеке и заявил о наращивании темпов наступления ВС РФ

МОСКВА, 2 сентября, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин провел большую пресс-конференцию по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии, где сделал ряд резонансных заявлений о наступлении ВС РФ, переговорах с Украиной и ответах на удары по энергообъектам.
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