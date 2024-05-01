Самый надежный вариант продлить действие аромата на себе ─ положить travel-версию любимого парфюма в косметичку.

Закон сбережения Прежде всего, обратите внимание на безопасность самого аромата. Парфюм нельзя хранить в ванных комнатах с повышенной влажностью, частой сменой температур или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей.
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