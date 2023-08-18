ФОТО: АНДРЕЙ НИКЕРИЧЕВ / АГН "МОСКВА" В последний месяц лета стали всё чаще появляться сообщения о новых выявленных случаях кори как в Москве, так и в других регионах.
ЗАРАЗА ДЛЯ РУССКИХ, НЕДОРОГО: ГЛАВНАЯ ОПАСНОСТЬ МИГРАНТОВ СКРЫТА НА КРУПНЕЙШЕМ РЫНКЕ
Комментарии
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Александр
Туристы едут легально.Вот и вся разница.Из статьи "Что касается вопросов с завозом кори трудовыми мигрантами, то если говорить о тех из них, кто работает и проживает официально, то там, по словам иммунолога, не допускают непривитых."
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11 час.
Ольга Кожемякина
Хотите сказать, что тысячи больных могут безнаказанно пересекать наши границы? А где же охрана наших рубежей? Или совсем упразднили пограничные службы? Прямо шенген какой-то: кто хочет, тот и заходи!
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9 час.
СМ
Сергей Медведев
В нашем городе русского оружия больниц много.Среди них-Республиканская Инфекционная Больница (РИБ)Она находится по адресу :улица Труда,17.От моего места жительства минут 15 ходьбы пешком.Иной раз надо сделать сезонную прививку,но я туда не хожу.Всё из-за нашествия в наш город инородцев-азиатов.Одному Богу известно,с какой заразой они припёрлись?!?На следующий 2024 год мне нужно продлить прививку от клещевого энцефалита(КЭ).Я для себя решил:лучше съездить на транспорте в другой район города и поставить прививку от КЭ в мед.центре"Доктор Плюс".Инородцы-азиаты туда точно не ездят не не
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7 час.
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