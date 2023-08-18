ЗАРАЗА ДЛЯ РУССКИХ, НЕДОРОГО: ГЛАВНАЯ ОПАСНОСТЬ МИГРАНТОВ СКРЫТА НА КРУПНЕЙШЕМ РЫНКЕ

Александр Туристы едут легально.Вот и вся разница.Из статьи "Что касается вопросов с завозом кори трудовыми мигрантами, то если говорить о тех из них, кто работает и проживает официально, то там, по словам иммунолога, не допускают непривитых."

Ольга Кожемякина Хотите сказать, что тысячи больных могут безнаказанно пересекать наши границы? А где же охрана наших рубежей? Или совсем упразднили пограничные службы? Прямо шенген какой-то: кто хочет, тот и заходи!