“День открытых дверей” состоялся в карагандинской колонии

С целью поддержания социальной связи осужденных с родственниками, 4-го мая 2024-го года администрацией учреждения №61 был организован и проведен “День открытых дверей” для родственников осужденных отряда хозяйственного обслуживания, сообщает Polisia.
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