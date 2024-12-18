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ГлагоL

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Свежие комментарии

  • Александр24
    Это точно. У меня есть "лишняя" 1-комнатная квартирка в 33 кв.м., так там коммуналка больше, чем в моём домике в 60 к...Рынок ИЖС в Росси...
  • Александр Шиков
    Комуналка в два, а то и в три, раза меньше, чем в квартире. Вот и всн обьяснения.Рынок ИЖС в Росси...
  • Александр
    Особенно на селе.Там,похоже,одни бездельники жили в Союзе.Все самое эффекти...

Задержан исполнитель убийства генерал-лейтенанта Кириллова

Задержан исполнитель убийства генерал-лейтенанта Кириллова

Им оказался гражданин Узбекистана.фото: t.me/gumvdsoПодозреваемого в совершении теракта, где погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник задержали в подмосковной деревне Черное, которая находится возле Балашихи.

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