Задержан исполнитель убийства генерал-лейтенанта Кириллова

Им оказался гражданин Узбекистана.фото: t.me/gumvdsoПодозреваемого в совершении теракта, где погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник задержали в подмосковной деревне Черное, которая находится возле Балашихи.
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