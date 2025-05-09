Сколько на самом деле планет-сирот скрывает наша Галактика: «Роман» посчитает «потерянные» планеты Млечного Пути

Представьте себе бескрайние просторы Млечного Пути. Среди миллиардов звезд, привычных нам планетных систем, скрывается целый класс объектов, существование которых будоражит воображение и ставит перед астрономами непростые задачи.
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