Путин поручил обеспечить не менее 33 «квадратов» жилья на человека к 2030 году

Y

Yuriy

А вот если вспомнить другие задачи - "поручения" Президента, например Указ от 07.05 2012, насчет создания 25 миллионов новых высококвалифицированных рабочих мест (прошло 12 лет), то можно предположить и результат исполнения указанного поручения про 33 метра. Впрочем, можно и другие примеры вспомнить. Как кто сразу вспоминаешь Манилова из "Мертвых душ". Но то - Манилов, а тут - Президент. "Дистанция огромного размера", как говорил полковник Скалозуб в "Горе от ума". А ВЕДЬ ТАК ПОХОЖИ....