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Путин поручил обеспечить не менее 33 «квадратов» жилья на человека к 2030 году

Путин поручил обеспечить не менее 33 «квадратов» жилья на человека к 2030 году

Президент Владимир Путин поручил к 2030 году обеспечить граждан РФ жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека.

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Комментарии
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Yuriy
А вот если вспомнить другие задачи - &quot;поручения&quot; Президента, например Указ  от 07.05 2012, насчет создания 25 миллионов новых высококвалифицированных рабочих мест (прошло 12 лет), то можно предположить и результат исполнения указанного поручения про 33 метра. Впрочем, можно и другие примеры вспомнить. Как кто сразу вспоминаешь Манилова из &quot;Мертвых душ&quot;. Но то - Манилов, а тут - Президент. &quot;Дистанция огромного размера&quot;, как говорил полковник Скалозуб в &quot;Горе от ума&quot;. А ВЕДЬ ТАК ПОХОЖИ....
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