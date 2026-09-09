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После атаки на города в Саудовской Аравии пострадали 73 человека

После атаки на города в Саудовской Аравии пострадали 73 человека

Не менее 73 человек, в том числе женщины и дети, пострадали в результате атаки движения «Ансар Аллах» на города в Саудовской Аравии.

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