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Царьград

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Росгвардия Кубани взяла серебро в биатлоне на Спартакиаде «Динамо»

Росгвардия Кубани взяла серебро в биатлоне на Спартакиаде «Динамо»

В станице Григорьевской завершились межведомственные соревнования по служебному биатлону, которые прошли в рамках 68-й Спартакиады Краснодарской краевой организации Общества «Динамо».

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