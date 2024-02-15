Не последний герой: на НТВ вышел сюжет о бойце СВО из Куйбышева

В конце января-2024 съемочная группа НТВ провела весь день с героем СВО Асланом Апчелеевым. Боевой офицер, командир танка показал, как живет после серьезного ранения, и рассказал, чем собирается заниматься дальше.
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