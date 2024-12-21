Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 292 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    В т.ч. из-за такой сволоты в России уровень образования упал до нельзя!Экс-замминистра п...
  • Eduard
    Заметьте:"США хочет Росмию уничтожить," За что?Рябков рассказал ...
  • Ирина Карначева
    какие у чиновников дети "гнилые"Экс-замминистра п...

Военные ВСУ обстреляли десять раз за сутки территорию ДНР

Военные ВСУ обстреляли десять раз за сутки территорию ДНР

За сутки вооруженные формирования Украины десять раз обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх