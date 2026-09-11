Госбезопасность и спасение детей: Горячее сердце и чистые руки

11 сентября 1877 года родился Феликс Эдмундович Дзержинский — одна из наиболее заметных фигур раннего советского государства.
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