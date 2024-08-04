МОК обвинил Китай в аккредитации на Олимпиаду тренера-педофила

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс ответил на вопрос о получении олимпийской аккредитации австралийским тренером по триатлону, который был обвинён в растлении детей.
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