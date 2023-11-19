НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Заир-Эмери не сыграет в 2023-м из-за травмы голеностопа, полученной в игре с Гибралтаром

Заир-Эмери не сыграет в 2023-м из-за травмы голеностопа, полученной в игре с Гибралтаром

Вчера 17-летний полузащитник дебютировал за сборную Франции в матче квалификации Евро-2024 против Гибралтара (14:0) и забил третий гол в матче, но на 20-й минуте был заменен из-за травмы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх