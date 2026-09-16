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"Герцогиня-катастрофа". Меган Маркл "засветила" личный номер в школьном чате WhatsApp* на фоне требований дать охрану

"Герцогиня-катастрофа". Меган Маркл "засветила" личный номер в школьном чате WhatsApp* на фоне требований дать охрану

Меган Маркл раскрыла личный номер телефона в школьном чате WhatsApp* на фоне их с принцем Гарри требований официально дать охрану их семье после возвращения в Великобританию.

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