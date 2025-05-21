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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Оскорбления Путина и тревога о войне. Скандал с Хинштейном. Россиян готовят к непростым временам. Главное к утру

Редакция КС подготовила подборку главных событий, произошедших к утру среды, 21 мая: Вывесили плакат с оскорблениями в адрес Путина: отношения России и Армении под угрозой? «Система вынуждает пенсионеров уходить «в тень» или вообще не работать! Это пора исправить»: депутат «У границ неспокойно.

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