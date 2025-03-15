НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

168 подписчиков

Соболенко о том, что думала, когда взяла у Киз 11 геймов подряд: «Вот бы я так же играла в финале Australian Open»

Соболенко о том, что думала, когда взяла у Киз 11 геймов подряд: «Вот бы я так же играла в финале Australian Open»

  Первая ракетка мира обыграла ее в полуфинале тысячника в Индиан-Уэллс со счетом 6:0, 6:1. В январе в финале Australian Open Соболенко уступила Киз – 3:6, 6:2, 5:7.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх