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Саудовская Аравия 15 часов подряд бомбит позиции хуситов в Йемене

Саудовская Аравия 15 часов подряд бомбит позиции хуситов в Йемене Более 130 ракет и артиллерийских снарядов, по данным телеканала Al Masirah, были выпущены саудовскими с.

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