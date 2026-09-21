Саудовская Аравия 15 часов подряд бомбит позиции хуситов в Йемене Более 130 ракет и артиллерийских снарядов, по данным телеканала Al Masirah, были выпущены саудовскими с.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Украинский омбудс...
- Разведка США приз...
- Трамп: Вы посмотр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым