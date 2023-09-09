Гагин: Слова Блинкена о ВСУ говорят о планах США сократить помощь Украине

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной республики Ян Гагин назвал слова государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена о так называемых успехах ВСУ желанием США сократить финансирование Киева.
Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной республики Ян Гагин назвал слова государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена о так называемых успехах ВСУ желанием США сократить финансирование Киева.
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