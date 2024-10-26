«Бабий бунт в нашем колхозе» покажут в театре «Русская Песня»

26 октября на сцене театра «Русская Песня» под руководством народной артистки РФ Надежды Бабкиной пройдет показ спектакля «Бабий бунт в нашем колхозе» по мотивам произведения Михаила Шолохова, сообщает ТАСС.
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