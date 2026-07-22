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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дегтярев о возвращении россиян: «Самые отмороженные федерации – биатлон, легкая атлетика. Процесс идет, может занять месяцы, может – полгода»

Министр спорта России Михаил Дегтярев высказался о международных федерациях, которые отказываются допускать россиян даже в нейтральном статусе.

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