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Продавцов масок с лицом Джигурды обязали выплатить ему 200 тысяч рублей

Продавцов масок с лицом Джигурды обязали выплатить ему 200 тысяч рублей

Артист также требовал взыскать с маркетплейса по 200 тысяч рублей Актер и певец Никита Джигурда через суд добился выплаты компенсации от двух предпринимателей, которые продавали на маркетплейсе картонные маски и тканевые балаклавы с его изображением без разрешения.

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