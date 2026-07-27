Продавцов масок с лицом Джигурды обязали выплатить ему 200 тысяч рублей

Артист также требовал взыскать с маркетплейса по 200 тысяч рублей Актер и певец Никита Джигурда через суд добился выплаты компенсации от двух предпринимателей, которые продавали на маркетплейсе картонные маски и тканевые балаклавы с его изображением без разрешения.