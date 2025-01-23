Во Владивостоке стоимость «малогабаритной» недвижимости бьет рекорды

Рост стоимости малогабаритных квартир во Владивостоке продолжается. В годовом периоде он составил более 24%, достигнув отметки в 219 тысяч рублей за 1 «квадрат», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на деловой еженедельник KONKURENT.
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