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Царьград

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Река Сакмара: уровень воды вырос на 43 см за сутки в Оренбургской области

Река Сакмара: уровень воды вырос на 43 см за сутки в Оренбургской области

Уровень воды в реке Сакмара, Оренбургская область, за сутки вырос на 43 см, что является максимальным показателем в регионе.

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