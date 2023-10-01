В Минобороны России опубликовали видео уничтожения танка и солдат ВСУ возле Клещеевки в ДНР. «Уничтожены танк и 20 вэсэушников: точная работа артиллеристов Южной группировки войск возле Клещеевки (ДНР)», — указали в министерстве.
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