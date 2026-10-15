US Air Force/TASS Американское руководство может использовать бомбу MOAB, которую неофициально называют "матерью всех бомб", для ударов по ядерным и энергетическим объектам Ирана.
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