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Политика как она есть

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N12: Трамп отменил удар по Ирану после согласования Арагчи компромисса по Ормузу

N12: Трамп отменил удар по Ирану после согласования Арагчи компромисса по Ормузу

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил отменить запланированный масштабный удар по Ирану. Это произошло после того, как иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи согласился на компромиссное предложение, выдвинутое катарскими посредниками касательно возобновления работы Ормузского пролива.

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