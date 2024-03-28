В Индии будет производиться бетон из сахара

В Индии ученые представили инновационный сахарный бетон. Разработкой и производством такого стройматериала занимались ученые из Университета Восточного Лондона и компании Tate & Lyle Sugars и Grimshaw, передает involta.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии