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Эксперт дал чёткий ответ, могут ли Киркорова лишить звания народного артиста

Эксперт дал чёткий ответ, могут ли Киркорова лишить звания народного артиста

Иван Соловьёв в разговоре с РИА Новости перечислил основания для лишения Киркорова званияНа прошлой неделе Филипп Киркоров принял участие в "голой" вечеринке Анастасии Ивлеевой, после чего его захотели лишить звания народного артиста.

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