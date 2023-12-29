Эксперт дал чёткий ответ, могут ли Киркорова лишить звания народного артиста

Иван Соловьёв в разговоре с РИА Новости перечислил основания для лишения Киркорова званияНа прошлой неделе Филипп Киркоров принял участие в "голой" вечеринке Анастасии Ивлеевой, после чего его захотели лишить звания народного артиста.