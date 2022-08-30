Символичная смерть Горбачёва в момент СВО на Украине

Бог всегда был и остаётся самым великим и удивительным кормчим. Люди, совершившие такие поступки, как Горбачёв, скончавшийся во вторник 30 августа в спецотделении ЦКБ, как правило, доживают до того момента, когда видят результат своих “творений”.