Гол и передача Зайцева помогли «Чикаго» одолеть «Калгари»

Удачная игра Никиты Зайцева помогла «Чикаго» прервать серию из пяти поражений. В ночь на 8 января в Чикаго (штат Иллинойс, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхокс» принимали «Калгари Флэймз».
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