Источник: Red Bull поставила ультиматум Серхио Пересу

Источник: Red Bull поставила ультиматум Серхио ПересуGetty Images / Red Bull Content PoolКоманда Red Bull Racing предупредила Серхио Переса о риске потерять место на сезон-2024, если мексиканец упустит вторую позицию в чемпионате, сообщил Grupo Globo.
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