Идущий из крана "абрикосовый сок" вместо воды сняли на видео жители Новоаннинского "Что опять с водой? В районе пятой школы идёт ржавая" - спрашивает горожанка Ирина У.
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Идущий из крана "абрикосовый сок" вместо воды сняли на видео жители Новоаннинского "Что опять с водой? В районе пятой школы идёт ржавая" - спрашивает горожанка Ирина У.