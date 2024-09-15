The Telegraph: китайские автомобили вытесняют "старые" бренды на мировом рынке

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Известные западные автомобильные концерны, которые долгое время доминировали на мировом рынке, не выдерживают конкуренции со стороны китайских автомобилей и постепенно уступают им позиции, сообщает издание The Telegraph.
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